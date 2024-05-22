Путин наградил Зюганова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Почётному гражданину Орла вручили награду второй степени.

Об этом в соцсетях рассказала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

Награждение состоялось сегодня. «Перечислять его заслуги можно бесконечно. Скажу кратко – он сделал многое для сохранения национальной памяти и защиты нашего с вами права гордиться историей страны», – призналась Пилипенко.

Также депутат отметила, что Зюганов не теряет связи с малой Родиной. В последний раз он приезжал сюда совсем недавно, 11 и 12 мая.

Причиной стали съёмки документального фильма о политике. В частности, съёмочная группа побывала в Знаменском районе в родном селе Зюганова Мымрино.

ИА «Орелград»