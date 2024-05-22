Банный концессионер нарастил штраф до 31 млн рублей

Здание на Октябрьской в Орле продолжает ветшать, а чиновники и бизнесмен в суде.

Ход реализации концессионных соглашений обсудили на заседании профильного комитета горсовета Орла 22 мая. По словам представителя администрации города, их было четыре. Одно расторгнуто – на остановочный павильон у «Атланта», одно в процессе проектирования – преображение КДЦ «Юбилейный», одно успешно реализуется – тепловой комплекс на улице Часовой. В суде соглашение по реконструкции бани №4. У компании «Технодом» к чиновникам претензии.

«Заседание назначено на 3 июня, потому что проводится экспертиза. Концессионер утверждает, что здание ему было передано не в том состоянии, которое было описано в передаточном документе».

По словам представителя администрации, акты приемки были подписаны и нестыковки появились только после того, как из здания «все вынесли». Депутаты поручили чиновникам и юристам регулярно посещать заседания суда, потому что на кону штраф в размере 31 млн рублей. Такие суровые санкции введены именно для того, чтобы бизнес относился к концессии серьезно, пояснил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

ИА “Орелград”