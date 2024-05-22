На трассе «Орёл-Тамбов» насмерть сбили пешехода

22.5.2024 | 13:06 Новости, Происшествия

Авария произошла в тёмное время суток.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

О ДТП сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Всё случилось накануне в 21 час 55 минут на 34-м километре межрегиональной трассы. 40-летний водитель ехал по магистрали на автомобиле «Хендэ». Иномарка сбила 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

Пешеход шёл справа налево (по ходу движения автомобиля). Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте, ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 20 ДТП, в том числе семь с погибшими или пострадавшими.

ИА «Орелград»


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