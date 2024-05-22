В Орле горуправление ЖКХ отказалось принимать приют для собак

Недостатки оказались слишком серьёзными.

Проблему в очередной раз обсудили на профильном комитете облсовета. Впрочем, участники встречи признали, что подобные дискуссии не приносят нужного эффекта.

«Это давняя проблема. Мы собираем совещания, ищем пути её решения, принимаем новые нормативные акты, но видимого результата эти меры не приносят. Это значит, что нужно менять подход», — высказался первый зампред регионального парламента Михаил Вдовин.

По словам заместителя начальника управления ЖКХ администрации Орла Галины Коноваловой, построенный приют имеет как устранимые, так и неустранимые недостатки. В любом случае, чиновники не будут принимать объект в том состоянии, в каком его представили управлению.

Напомним, что приют построили на Новосильском шоссе. В феврале представители городской администрации заявляли, что он введён в эксплуатацию.

Сейчас в Орловской области проблема бездомных животных решается путём их отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения в среду обитания. В Орле за данную работу отвечает «Спецавтобаза». За минувший год в городе обработали таким образом около 400 собак, сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»