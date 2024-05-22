Орел скатывается в демографическую яму

Численность населения Орла и области продолжает снижаться.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское население составило 460,8 тысячи человек, или 67 процентов от общего количества жителей региона, а сельское – 231,7 тысячи человек, или 33 процента.

«Демографическая ситуация в Орловской области в январе-феврале 2024 года характеризовалась естественной убылью населения, – отмечает Орелстат. – Определяющим фактором процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за два месяца 2024 года 2,9 раза».

Ситуация в областном центре выглядит даже еще более тревожной, чем по региону в целом. По подсчетам статистиков, с начала 2024 года в городе Орле родилось 274 человека и умерло 846 человек. Число умерших орловцев превысило число родившихся в 3,1 раза. По данным администрации города Орла, в 2023 году естественная убыль составила 2568 человек (в 2022 году она составляла 2843 человека). К числу негативных тенденция можно отнести и то, что в январе-феврале 2024 года на каждую тысячу заключенных браков приходилось 1339 разводов. Для сравнения, в 2023 году на каждую тысячу свадеб за такой же период времени пришлось по 1211 разводов.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, в январе-феврале 2024 года в регионе сложилось отрицательное сальдо и по миграции. В регион прибыло 1489 человек, а покинуло его 1706 человек. Таким образом, отрицательное сальдо составило 217 человек. По данным администрации города Орла, в 2023 году миграционная убыль в областном центре составила 1638 человек, тогда как в 2022 году она составляла 2358 человек.

ИА «Орелград»