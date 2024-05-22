Производителям молока выдадут субсидии

За господдержку придется побороться на конкурсной основе.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку производства молока. Выделяться они будут в рамках программы поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Соответствующее постановление правительство Орловской области утвердило в феврале 2024 года. Прием заявок продлится до 31 мая 2024 года. Отличие текущего года от предыдущих заключается в том, что заявки и документы подаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям на дату рассмотрения заявки. Так, у них не должно быть на едином налоговом счете задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в сумме более 30 тысяч рублей. Участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, а также в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Также участник отбора не должен являться иностранным агентом, находиться в перечнях организаций и физических, лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Проверка на соответствие требованиям осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» на основании данных государственных информационных систем, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Победителями отбора признаются участники, включенные в рейтинг департамента сельского хозяйства по результатам ранжирования поступивших заявок (в пределах 68,49 миллиона рублей). Размер субсидии определяется по формуле и не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

ИА «Орелград»