В Орле отметили день рождения «отца вертолетостроения»

К 135-летию Игоря Сикорского организовал выставку.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина организовала сразу две выставки, приуроченные к юбилейным датам известных людей. Первая из них представляет собой выставку литературы «И. И. Сикорский. К 135-летию со дня рождения», она проработает по 18 июня 2024 года в отделе производственной литературы. Эта книжная выставка проводится в рамках цикла «Покорители неба: знаменитые юбиляры», ее экспозиция адресована широкому кругу читателей, изучающих историю отечественной авиации.

Игорь Сикорский известен миру как авиаконструктор, его называют «отцом вертолетостроения». Его жизнь разделилась на периоды работы на родине и в эмиграции. Считается, что в России Сикорский создал 25 типов самолетов, два вертолета, три типа аэросаней и один авиадвигатель. В 1918 году он эмигрировал в США, где создал еще 17 типов самолетов и 18 вертолетов.

«Утверждают, что вклад Сикорского в развитие воздухоплавания не был превзойден никем, – говорят в «Бунинке». – Он был пионером создания больших пассажирских самолетов, среди которых гордость российского самолетостроения – четырехмоторный биплан «Илья Муромец», – огромных гидросамолетов-клипперов. Созданная Сикорским в 1923 году компания «Sikorsky Aircraft» существует до сих пор».

Также в отделе производственной литературы начала работать выставка «Судьба моя – я сам», приуроченная к 90-летию со дня рождения советского космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года первым в мире совершил выход в открытый космос, удалившись от корпуса космического корабля на 5 метров. Второй космический полет Леонов совершил 15-21 июля 1975 года в качестве командира корабля «Союз-19». Тогда произошла стыковка с американским космическим кораблем «Аполлон», первая в истории стыковка кораблей двух разных стран.

«Космонавт обладал художественным талантом и написал много картин космической тематики, – отметили в «Бунинке». – В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. Также показал красоту космоса в рисунках и просто рассказал о космических полетах и работе космонавта в детских книгах и художественных произведениях для взрослых. Леонов является автором цикла научных книг по космической биологии, а также соавтором книг по космической психологии».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»