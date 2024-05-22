Орловский курьер мошенников снова кинул работодателей

На этот раз парень объяснил свои действия страхом.

Подозреваемого в пособничестве мошенникам задержали оперативники из Управления МВД по городу Орлу. Об этом рассказали в пресс-службе орловской полиции.

По текущей версии, 24-хлетний парень незаконно завладел сбережениями 84-летней орловчанки. Перед этим её «обработали» по телефону мошенники, рассказав, что родственница пенсионерки, якобы, попала в ДТП. Затем вопрос предложили неформально уладить с помощью крупной суммы денег.

Орловец должен был забрать у пенсионерки деньги и перевести мошенникам, оставив себе 5%. Незаконной добычей стали 246 тысяч рублей.

Однако парень объяснил полицейским, что испугался и поэтому не стал совершать финальную часть операции, оставив все деньги у себя. Орловец дал признательные показания и предпринял меры к возмещению принесённого ущерба.

Пока что он находится под подпиской о невыезде.

В январе этого года полиция уже сообщала о подобной ситуации. Правда, в том случае предполагаемый курьер мошенников потратил большую часть похищенных денег.

ИА «Орелград»