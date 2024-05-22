Орловчанка передала семьям участников СВО 10 мешков картофеля

Женщина вырастила всё это на собственном огороде.
Такую поддержку родственникам защитников Отечества оказала жительница Орловского муниципального округа по имени Нина. Известно, что она проживает в селе Спасском.
Как рассказали в администрации Орла, женщина сама обратилась к мэру Парахину с предложением. Картофель приняли в мэрии. Теперь его распределят по семьям участников спецоперации.
«Пусть кушают на здоровье! Очень признательна руководству города за положительный отклик на мое предложение» – высказалась орловчанка.
Ранее стало известно, что в Орле установят пять бетонных укрытий от БПЛА и ракет.
ИА «Орелград»