Орловчанка передала семьям участников СВО 10 мешков картофеля

22.5.2024 | 11:40 Новости, Общество, СВО

Женщина вырастила всё это на собственном огороде.

Фото: Администрация Орла

Такую поддержку родственникам защитников Отечества оказала жительница Орловского муниципального округа по имени Нина. Известно, что она проживает в селе Спасском.

Как рассказали в администрации Орла, женщина сама обратилась к мэру Парахину с предложением. Картофель приняли в мэрии. Теперь его распределят по семьям участников спецоперации.

«Пусть кушают на здоровье! Очень признательна руководству города за положительный отклик на мое предложение» – высказалась орловчанка.

Ранее стало известно, что в Орле установят пять бетонных укрытий от БПЛА и ракет.

ИА «Орелград»


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