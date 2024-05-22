В бухучете Орелоблэнерго появились 11,6 миллиона рублей

«Неосновательное обогащение» вписали в рамки закона.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелоблэнерго». Как уже рассказывал «Орелград», проверка была плановой, при ее проведении был выявлен ряд нарушений, в том числе в части бухгалтерского учета. В адрес руководителя «Орелоблэнерго» было внесено представление, исполнение которого проконтролировала КСП. Предприятие приняло ряд мер по устранению допущенных нарушений.

Например, исполнение мероприятий инвестиционной программы взято на особый контроль в «Орелоблэнерго». Кроме того, обеспечено отражение в бухгалтерском учете начисленных сумм в размере 11,6 миллиона рублей по фактам бездоговорного потребления электроэнергии, как неосновательного обогащения, в соответствии с требованиями действующего законодательства по бухгалтерскому учету. Ранее аудиторы указали, что данная сумма была необоснованно отражена в составе доходов по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2022 года, что повлекло за собой увеличение прибыли общества на бумаге.

Было произведено и доначисление заработной платы работникам за сверхурочную работу, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства. Также была списана дебиторская задолженность прошлых лет в размере 158,6 тысячи рублей, числившаяся в активах АО, но не отвечавшая критериям признания активом. Приняты меры по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки и регистрацию прав в отношении трех объектов недвижимого имущества, состоящих на балансе общества, общей стоимостью в размере 5,176 миллиона рублей.

Был исправлен еще один многомиллионный «недостаток». В рамках проверки аудиторы указали на непринятие «Орелоблэнерго» своевременных мер по изменению условий заключенного с ООО «Союз» договора технологического присоединения. Фактически исполненные обязательства общества на сумму 5,933 миллиона рублей числились в составе кредиторской задолженности, что привело к занижению доходов компании. После проверки данная сумма нашла отражение в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ИА «Орелград»