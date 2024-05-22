В Орле «Бригада Катукова» займётся охраной водоёмов

Для дружины нашли новый вид службы.

Об этом говорили сегодня на комитете горсовета Орла по образованию, культуре и социальной политике.

Десять участников «Бригады Катукова» уже прошли обучение у профессиональных спасателей. Катуковцы будут патрулировать не только официальные пляжи, но и другие популярные места летнего отдыха на воде. Также в проверках, как обычно, будут участвовать сотрудники городской администрации.

Также депутаты рекомендовали мэрии организовать в кварталах, которые примыкают к таким местам, обучение правилам оказания первой медицинской помощи. Причём – бесплатно и для всех желающих. По мнению народных избранников, это поможет реально снизить число несчастных случаев.

Кроме того, заместитель председателя горсовета Владимир Негин выступил с предложением о создании нового пляжа в районе парка «Дворянское гнездо». Такие планы озвучивались при обсуждении проекта благоустройства.

Депутат предложил горадминистрации не запрещать купание в популярной летней «точке» Орла, а, наоборот, предпринять усилия по созданию нового места летнего отдыха. «Если там надо дно почистить, песок завести, Орлик – река небольшая. Не думаю, что это будут великие расходы», – отметил Негин.

В итоге комитет официально рекомендовал администрации Орла обеспечить санитарное содержание мест массового отдыха населения у воды, сообщает пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»