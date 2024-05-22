Власти Орла открестились от планов по застройке Зеленстроя

Говорят, активизация работ на Панчука просто совпала с ликвидацией предприятия.

Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Сергея Поляков ответил на вопросы на заседании профильного комитета горсовета 22 мая. По его словам, у Спецавтобазы, поглотившей Зеленстрой, нет целей последующего строительства на земельном участке на улице Панчука.

«Никаких планов нет. Через меня это не проходило», – заявил Поляков.

Чиновник пояснил, что недвижимое имущество Зеленстроя отошло в оперативное управление Спецавтобазе, а земельные участки переданы в постоянное бессрочное пользование. По словам Сергея Полякова, оранжереи и здания останутся на месте и будут использоваться для осуществления уставной деятельности.

Напомним, жителей Орла взволновала активизация работ на бывшей площадке АИЖК Орловской области. Участок принадлежал Зеленстрою и был отчужден еще в 2012 году.

ИА “Орелград”