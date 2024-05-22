В Орле в сквере Гуртьева сделали все дорожки и тропинки

Об этом сообщили в мэрии.

Данный вид работ выполнен на 100%, рассказали в пресс-службе городской администрации. Сейчас на центральной аллее сквера ведутся демонтажные работы.

Основные элементы благоустройства закуплены. Их уже доставили на объект.

В ближайших планах подрядной организации (ТСК «Альянс») – устройство наружного освещения. В сквере планируют установить дополнительные фонари, которые позволят сделать этот городской уголок максимально освещённым в любое время суток.

Также в ближайшее время рядом со сквером начнут обустраивать парковку. Также скоро стартуют работы на центральной аллее.

«Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком», – отметили в мэрии.

ИА «Орелград»