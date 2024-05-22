В Орле вынесли приговор диверсанту

22.5.2024 | 18:17 Закон и порядок, Новости

Мужчина поджег объекты инфраструктуры.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Орловский областной суд. Жителя Орла обвинили в совершении трех диверсий и государственной измене (ч. 1 ст. 281 УК РФ, ст. 275 УК РФ).

Летом 2023 года через соцсети орловец познакомился с лицом, действующим в интересах Украины. Они договорились о совершении ряда актов по подрыву экономической безопасности и обороноспособности. С июня по август житель Орла поджег два железнодорожных шкафа и объект связи. За повреждение имущества получал вознаграждение от заказчика.

Суд назначил диверсанту наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также назначен штраф в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Приговор может быть обжалован.

Преступление выявлено региональным УФСБ. Деяния заказчика рассматриваются в отдельном производстве.

ИА “Орелград”


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