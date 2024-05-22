Орловца повторно осудят за демонстрацию нацистской символики

Причиной стала соответствующая татуировка.

Новость сообщили в Управлении Следственного комитета по Орловской области. Уголовное дело возбудили по материалам региональных УФСБ и УФСИН.

37-летний мужчина отбывал наказание во Мценске в колонии-поселении. С июля минувшего по апрель текущего года он не раз показывал свою наколку окружающим. При этом ранее он подвергался административному наказанию за публичное демонстрирование нацистской символики (по статье 282 УК РФ).

Пока что дело находится на стадии расследования. Выясняются все обстоятельства произошедшего, пояснили в СКР.

В январе этого года сообщалось о ещё одном подобном деле. Тогда речь шла о тату с символикой некоего экстремистского общественного объединения, запрещённого в России.

ИА «Орелград»