Зловоние в подвале на улице Орловской дивизии устранено

По крайней мере, об этом официально заявили в мэрии.

Как рассказали в администрации Орла, работы по устранению проблемы, в основном, завершены. Городские чиновники провели с жителями дома №27 общее собрание. Орловцы признали, что запах исчез, и поблагодарили госслужащих за решение их вопроса.

Причиной запаха стала мутная жидкость, затопившая подвал на продолжительное время. Чтобы разобраться с ситуацией, потребовалось вывезти заражённый грунт.

Перед этим его изучили в лаборатории и официально зафиксировали несоответствие санитарным нормам и правилам. Грунт вывезли из подвала в полном объёме.

Однако в помещении ещё предстоит сделать обеззараживающие мероприятия. Сейчас они отложены, так как управляющая компания ремонтирует и меняет здесь трубы.

Затем УК восстановит отмостку вокруг дома. Кроме того, придомовую территорию приведут в порядок, подсыпав сюда грунта с чернозёмом.

ИА «Орелград»