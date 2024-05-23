Болхов расстроил замгубернатора неубранным мусором

Об этом говорили на совещании с главами муниципальных образований Орловщины.

Оказалось, что накануне Вадим Тарасов, замгубернатора по экономике и финансам, побывал в Болхове. Увиденный «ландшафтный дизайн» чиновника не обрадовал.

«У вас все контейнерные площадки заполнены. Более того, оборудованы площадки, но контейнеры почему-то находятся вне их, они где-то там — рядом», – обратился Тарасов к представителю администрации города.

Тот заверил замгубернатора, что мусор вывозится ежедневно, начиная с пяти утра.

В итоге Тарасов попросил предоставить ему фотоотчёты по каждой городской контейнерной площадке за сегодняшний день. «Визуально помню, где они были. Хочется посмотреть качество оказания услуг», – пояснил замгубернатора.

ИА «Орелград»