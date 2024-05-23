Болхов расстроил замгубернатора неубранным мусором

23.5.2024 | 12:45 ЖКХ, Новости

Об этом говорили на совещании с главами муниципальных образований Орловщины.

Фото: ИА «Орелград»

Оказалось, что накануне Вадим Тарасов, замгубернатора по экономике и финансам, побывал в Болхове. Увиденный «ландшафтный дизайн» чиновника не обрадовал.

«У вас все контейнерные площадки заполнены. Более того, оборудованы площадки, но контейнеры почему-то находятся вне их, они где-то там — рядом», – обратился Тарасов к представителю администрации города.

Тот заверил замгубернатора, что мусор вывозится ежедневно, начиная с пяти утра.

В итоге Тарасов попросил предоставить ему фотоотчёты по каждой городской контейнерной площадке за сегодняшний день. «Визуально помню, где они были. Хочется посмотреть качество оказания услуг», – пояснил замгубернатора.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования