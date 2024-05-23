Оштрафована компания, провалившая работы по нацпроекту

23.5.2024 | 13:34 Новости, Общество

Нарушение выявили в Колпнянском районе Орловской области.

Река Сосна. Фото: газета Колпнянского района «За изобилие»

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила его при проверке реализации национального проекта «Экология».

Выяснилось, что в сентябре 2022-го года Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области заключил госконтракт с ООО «Воддорстрой». Компания бралась за работы по расчистке русла реки Сосна в посёлке городского типа Колпна.

Однако подрядная организация не выполнила условия контракта. Работы не были проведены. В итоге контракт расторгли, причём в одностороннем порядке.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Исполняющий обязанности мирового судьи по Колпнянскому району привлёк ООО «Воддорстрой» к ответственности.

Теперь экс-подрядчику придётся выплатить солидный штраф в 1,8 миллиона рублей. Правда, постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования