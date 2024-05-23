Оштрафована компания, провалившая работы по нацпроекту

Нарушение выявили в Колпнянском районе Орловской области.
Орловская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила его при проверке реализации национального проекта «Экология».
Выяснилось, что в сентябре 2022-го года Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области заключил госконтракт с ООО «Воддорстрой». Компания бралась за работы по расчистке русла реки Сосна в посёлке городского типа Колпна.
Однако подрядная организация не выполнила условия контракта. Работы не были проведены. В итоге контракт расторгли, причём в одностороннем порядке.
В итоге прокуратура возбудила административное дело. Исполняющий обязанности мирового судьи по Колпнянскому району привлёк ООО «Воддорстрой» к ответственности.
Теперь экс-подрядчику придётся выплатить солидный штраф в 1,8 миллиона рублей. Правда, постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.
ИА «Орелград»