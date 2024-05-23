На Орловщине назвали отстающие районы по детскому отдыху

Тема обсуждалась на совещании с главами муниципальных образований.

Доклад сделала глава Департамента образования Орловской области Ирина Патронова.

По словам чиновницы, картина с детским отдыхом в разных городах и районах региона отличается. Где-то соответствующие бюджетные расходы растут, а где-то такая положительная динамика отсутствует.

Так, не наращивают затраты на отдых детей Краснозоренский, Шаблыкинский, Залегощенский, Знаменский, Сосковский и Хотынецкий районы. В то же время всё больше тратят Новодеревьковский, Покровский, Новосильский, Корсаковский, Свердловский, а также Орловский муниципальный округ и город Мценск.

Однако в целом в 2024-м общие расходы муниципалитетов на детский отдых всё же выросли. Повышение показателя составило 12% по сравнению с предыдущим годом.

Всего в области на организацию летней оздоровительной кампании потратят более 270 миллионов рублей.

ИА «Орелград»