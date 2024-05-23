Экс-главу хлебозавода наказали за подозрительную сделку

Нарушение закона о банкротстве было выявлено прокуратурой.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил требования прокуратуры и привлек к ответственности бывшего директора ООО «Залегощенский хлебозавод» Руслана Свиридова. Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. О таком штрафе и просила прокуратура. Как следует из материалов дела, ранее по поручению прокуратуры Орловской области была проведена проверка по вопросу соблюдения требований законодательства о несостоятельности. Было установлено, что Свиридов в 2021-2022 годах занимал должность директора хлебозавода, являлся единоличным исполнительным органом и действовал от имени завода без доверенности, в том числе представлял интересы предприятия и совершал сделки от его имени.

Внимание прокуратуры привлекла сделка между ООО «Залегощенский хлебозавод» в лице директора и ООО «Мценский кондитер». Они заключили договор купли-продажи транспортного средства – грузовой фургон был продан хлебозаводом всего за 30 000 рублей. К тому моменту предприятие уже было признано банкротом. Рыночная стоимость машины, что было установлено судом, составляла 227 тысяч рублей. Ранее в судебном порядке сделка купли-продажи была оспорена и признана недействительной, были применены последствия недействительности: суд обязал покупателя вернуть автомобиль в собственность хлебозавода.

Суд также установил, что спорное транспортное средство было реализовано по цене, существенно отличающейся в худшую для предприятия-должника сторону от рыночной цены. Данная сделка повлекла за собой необоснованное выведение автомобиля из конкурсной массы Залегощенского хлебозавода и, соответственно, нарушение прав и законных интересов как кредиторов, так и налоговой службы. Договор купли-продажи транспортного средства был заключен при наличии у хлебозавода признаков неплатежеспособности. На тот момент завод задолжал кредиторам 2,367 миллиона рублей.

По данному факту этой весной заместителем прокурора Залегощенского района было вынесено постановление о возбуждении в отношении Свиридова дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ. Иными словами, его признали виновным в том, что он, являясь директором, совершил отчуждение имущества, зная о наличии признаков банкротства юридического лица.

ИА «Орелград»