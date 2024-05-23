Более 1200 пакетов семян овощей вызвали подозрения

Управление Россельхознадзора представит результаты своей деятельности.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям пригласило желающих принять участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики за первый квартал 2024 года. Мероприятие состоятся в режиме видеоконференцсвязи 24 мая. Как пояснили в ведомстве, в рамках обсуждений запланирован обзор практики осуществления видов государственного надзора с указанием проблем и наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований.

«Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения фитосанитарной и ветеринарной безопасности регионов, качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, результатам надзорной деятельности в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов, рациональному использованию сельхозземель, а также работе с участниками внешней экономической деятельности и освоению новых зарубежных рынков сбыта», – уточнили в ТУ Россельхознадзора.

Доклады участников уже подготовлены. Например, один из них касается деятельности ТУ Россельхознадзора в области семеноводства. За первый квартал 2024 года в данной сфере было проведено 136 мероприятий по контролю, в том числе одна внеплановая проверка и 28 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия. Всего проконтролировано 4583 тонны семян, в том числе: 4243 тонн на внутреннем рынке, 232,5 тонны при экспорте и 107,6 тонны при импорте.

«Выявлено 3479 тонн семян, маркировка которых не соответствовала требованиям нормативных документов, – следует из отчета. – При проведении выездных обследований выявлено 1226 пакетов семян овощных культур, маркировка которых не соответствовала требованиям нормативных документов».

В рамках профилактических визитов в первом квартале было выявлено 39 нарушений при производстве и хранении семян. Также выявлено использование семян озимых культур на площади 63,2 тысячи га для производства семян без проведения исследований на ГМО. Кроме того, были установлены факты хранения 20,6 тысячи тонн семян яровых культур для использования под урожай 2024 года на площади 63,2 тысячи га без исследования на сортовые и посевные качества, а также ГМО.

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ИА «Орелград»