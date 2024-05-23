«Мценскую версту» начали делать с месячным опозданием

Это вызвало вопросы у замгубернатора Орловской области.

Проблема всплыла на сегодняшнем заседании с главами муниципальных образований. Его провёл замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Напомним, для проекта по благоустройству улицы Ленина во Мценске не сразу нашли проектировщика, а с исполнителем определились только месяц назад.

Как отметил Тарасов, работы на «Мценской версте» должны были начаться 23 апреля, а фактически подрядчик вышел на объект только 21 мая. При этом подготовительная стадия должна завершиться уже через неделю.

Представитель местной администрации заверил Тарасова, что упущенное время будет навёрстано. Однако это замгубернатора не удовлетворило.

«Прошу дать информацию до ближайшего четверга, где вы запараллелите какие-то виды работ», – высказался Тарасов.

Ещё одним проблемным объектом стал Баклановский дом культуры в Орловском муниципальном районе. Тарасов охарактеризовал его строительную готовность как низкую. Местные власти пообещали дать замгубернатору подробную информацию до сегодняшнего вечера.

ИА «Орелград»