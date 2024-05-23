«Мценскую версту» начали делать с месячным опозданием

23.5.2024 | 12:27 ЖКХ, Новости

Это вызвало вопросы у замгубернатора Орловской области.

Вадим Тарасов. Фото: портал Орловской области

Проблема всплыла на сегодняшнем заседании с главами муниципальных образований. Его провёл замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Напомним, для проекта по благоустройству улицы Ленина во Мценске не сразу нашли проектировщика, а с исполнителем определились только месяц назад.

Как отметил Тарасов, работы на «Мценской версте» должны были начаться 23 апреля, а фактически подрядчик вышел на объект только 21 мая. При этом подготовительная стадия должна завершиться уже через неделю.

Представитель местной администрации заверил Тарасова, что упущенное время будет навёрстано. Однако это замгубернатора не удовлетворило.

«Прошу дать информацию до ближайшего четверга, где вы запараллелите какие-то виды работ», – высказался Тарасов.

Ещё одним проблемным объектом стал Баклановский дом культуры в Орловском муниципальном районе. Тарасов охарактеризовал его строительную готовность как низкую. Местные власти пообещали дать замгубернатору подробную информацию до сегодняшнего вечера.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования