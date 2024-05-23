Облсуд не смягчил наказание для иностранца, убившего орловчанку

Гражданином Узбекистана руководила ревность.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, приговор, ранее вынесенный 37-летнему узбекистанцу, вступил в силу. Иностранец пытался обжаловать его, но апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения.

Ранее Заводской райсуда Орла приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

Преступление произошло в июне минувшего года. Мужчина, находясь со своей знакомой в лесополосе, поссорился с ней. Причиной стала ревность. Затем он поднял бутылку, разбил её и острыми краями горлышка нанёс орловчанке смертельные удары в шею и грудь.

Потерпевшая умерла на месте. Преступник попытался скрыть следы убийства, перетащил тело в кусты и закидал его травой.

Неделей ранее узбекистанец совершил ещё одно преступление – в отношении той же женщины. Приревновав её, он выхватил у орловчанки принадлежавший ей телефон и разбил его. Поэтому его судили не только за убийство, но и за уничтожение чужого имущества.

ИА «Орелград»