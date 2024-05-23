В Орле бизнесмен освободился от уголовки за 70 миллионов

Возможно, предприниматель имеет отношение к мэру Орла Юрию Парахину.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело возбуждалось в отношении директора трёх компаний – ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Бизнесмену вменялось уклонение от налогов на общую сумму около 51 миллиона рублей.

По версии следствия, преступления происходили в период с 2018-го по 2020-й годы. Для того, чтобы минимизировать обязательства и получить необоснованную выгоду, применялась уже привычная схема искусственного дробления бизнеса.

Дело передали в Железнодорожный районный суд Орла. Уже в ходе рассмотрения подсудимый решил полностью выплатить недоимки, пени и штраф. Общая сумма потянула уже на 70 миллионов рублей. В итоге, в соответствии с законом, дело было прекращено.

Напомним, что СМИ связывали эти фирмы с мэром Орла Юрием Парахиным. Ранее он владел долями в данных компаниях, но продал их «лицу, с которым зарегистрирован по одному адресу». В 2021-м году в прокуратуре прямо называли нового владельца – «бывшую Парахина».

ИА «Орелград»