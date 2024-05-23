Орловские одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ

23.5.2024 | 13:42 Важное, Новости, Образование

Стартовал основной период сдачи единого госэкзамена.

Фото: vk.com/oreladm

Сегодня выпускники держали испытание по ЕГЭ по выбору (по химии, географии и литературе).

Как рассказали в администрации Орла, самым популярным предметом из вышеперечисленных стала химия. Её выбрали 175 человек. Далее идёт литература (139 выпускников) и география (31 выпускник).

В этом учебном году один из экзаменов в рамках ЕГЭ можно будет пересдать. Это главное нововведение единого госэкзамена.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. При проведении экзаменов в школах приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее в облправительстве рассказали, что в целом по региону из всех ЕГЭ по выбору, как обычно, лидирует обществознание.

ИА «Орелград»


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