Орловские одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ

Стартовал основной период сдачи единого госэкзамена.

Сегодня выпускники держали испытание по ЕГЭ по выбору (по химии, географии и литературе).

Как рассказали в администрации Орла, самым популярным предметом из вышеперечисленных стала химия. Её выбрали 175 человек. Далее идёт литература (139 выпускников) и география (31 выпускник).

В этом учебном году один из экзаменов в рамках ЕГЭ можно будет пересдать. Это главное нововведение единого госэкзамена.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. При проведении экзаменов в школах приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее в облправительстве рассказали, что в целом по региону из всех ЕГЭ по выбору, как обычно, лидирует обществознание.

ИА «Орелград»