Орловчанка попала в больницу после поездки в автобусе

Пассажирка упала в салоне.

Инцидент произошёл в Орле накануне в 10 часов. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

60-летний водитель вёл «Паз» по 3-й Курской. Автобус ехал со стороны 5-го Августа в сторону Пушкина.

Когда «Паз» проезжал мимо дома №52, в салоне произошло падение пассажирки – 86-летней женщины. Пенсионерка получила телесные повреждения. Её пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»