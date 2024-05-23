Орловчанка попала в больницу после поездки в автобусе

23.5.2024 | 10:20 Новости, Происшествия, Транспорт

Пассажирка упала в салоне.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Инцидент произошёл в Орле накануне в 10 часов. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

60-летний водитель вёл «Паз» по 3-й Курской. Автобус ехал со стороны 5-го Августа в сторону Пушкина.

Когда «Паз» проезжал мимо дома №52, в салоне произошло падение пассажирки – 86-летней женщины. Пенсионерка получила телесные повреждения. Её пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»


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