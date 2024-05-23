Под Орлом установили крест на месте храма

23.5.2024 | 10:40 Новости, Общество

Церемония прошла в Ливенском районе.

Фото: livnyeparhia.online

О ней сообщили в местной епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Накануне православные христиане отмечали день памяти святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в нашей стране. В деревне Сосновка епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятил поклонный крест.

Его установили на месте, где стоял храм Казанской иконы Божьей Матери, разрушенный в советскую эпоху. Крест является значительным по своим размерам. Он выполнен из мрамора. Установка стала возможной благодаря финансовой помощи частного лица.

На церемонии присутствовал глава Ливенского района Анатолий Шолохов, а также прихожане местных храмов.

ИА «Орелград»


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