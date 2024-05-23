Под Орлом установили крест на месте храма

Церемония прошла в Ливенском районе.
О ней сообщили в местной епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви.
Накануне православные христиане отмечали день памяти святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в нашей стране. В деревне Сосновка епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятил поклонный крест.
Его установили на месте, где стоял храм Казанской иконы Божьей Матери, разрушенный в советскую эпоху. Крест является значительным по своим размерам. Он выполнен из мрамора. Установка стала возможной благодаря финансовой помощи частного лица.
На церемонии присутствовал глава Ливенского района Анатолий Шолохов, а также прихожане местных храмов.
ИА «Орелград»