Под Орлом установили крест на месте храма

Церемония прошла в Ливенском районе.

О ней сообщили в местной епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Накануне православные христиане отмечали день памяти святителя Николая Чудотворца, особо почитаемого в нашей стране. В деревне Сосновка епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освятил поклонный крест.

Его установили на месте, где стоял храм Казанской иконы Божьей Матери, разрушенный в советскую эпоху. Крест является значительным по своим размерам. Он выполнен из мрамора. Установка стала возможной благодаря финансовой помощи частного лица.

На церемонии присутствовал глава Ливенского района Анатолий Шолохов, а также прихожане местных храмов.

ИА «Орелград»