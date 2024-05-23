Программой законности будет управлять новый совет

Управляющий совет возглавил руководитель администрации губернатора.

В Орловской области создан управляющий совет по реализации государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка», Создан он для повышения эффективности управления реализацией указанной программой. Коллегиальный орган возглавил Александр Шалимов, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области. В состав также включены: Вадим Зыков, начальник управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов; Анна Гольцова, главный специалист отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов; Оксана Пятина, начальник отдела государственного, ведомственного контроля и трудовой миграции; Наталья Королева, ведущий специалист отдела государственного, ведомственного контроля и трудовой миграции.

Куратором программы является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора. Недавно программа получила второй этап – срок ее действия был продлен правительством региона до 2029 года. Основная ее цель заключается в развитии и совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности. Предусмотрено вовлечение в эту деятельность государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления, общественных формирований и населения.

Считается, что запланированное взаимодействие, предусматривающее в том числе деятельность народных дружин, к 2029 году обеспечит сокращение числа преступлений, зарегистрированных на территории Орловской области. Программой также предусмотрена разработка и выполнение комплекса мер по повышению эффективности профилактики экстремизма и терроризма, в том числе в подростково-молодежной среде, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности.

Общий объем финансирования государственной программы из средств областного бюджета составляет 18,879 миллиона рублей. Кстати, в регионе она объявлена одним из инструментов достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», целевой показатель которой: улучшение качества городской среды в полтора раза.

«Проведение комплекса оперативно-профилактических, воспитательных и психологических мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений террористического и экстремистского характера, способствует устранению предпосылок радикализации населения, систематизации работы с лицами из числа наиболее уязвимых для воздействия идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма», – следует из паспорта программы.

Документом предусмотрено развитие у населения региона активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма, а также снижение уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма. Поставлена задача и по повышению эффективности работы Антитеррористической комиссии в Орловской области и антитеррористических комиссий муниципальных образований.

ИА «Орелград»