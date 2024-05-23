Орловчанка ударила чужого внука головой об пол

23.5.2024 | 17:36 Новости, Происшествия

Теперь её будут судить.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Инцидент произошёл во Мценском районе в декабре минувшего года. Орловчанка находилась в жилом доме вместе с двумя ранее знакомыми ей женщинами. Здесь же пребывал малолетний внук одной из них.

Известно, что агрессорша была нетрезва. После словесного конфликта она решила воздействовать на оппоненток необычным образом – напав на ребёнка.

Обвиняемая ударила его головой о табурет и пол. «В результате здоровью мальчика был причинен тяжкий вред», – отметили в надзорном ведомстве.

В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело. По соответствующей статье – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время его рассмотрит Мценский районный суд.

ИА «Орелград»


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