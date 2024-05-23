В Залегощенском районе провели день областного совета

Парламентарии ближе познакомились с жизнью и проблемами муниципалитета.

В рамках мероприятия работали три самостоятельных блока и восемь тематических площадок.

День начался с посещения братской могилы в Сквере скорбящей матери. Депутаты почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложением цветов.

Затем в администрации Залегощенского района состоялось пленарное заседание. О текущей обстановке доложил глава района Валерий Замуруев. С ответным докладом о деятельности областного парламента выступил его председатель Леонид Музалевский.

Помимо всего прочего, спикер отметил, что сегодня основной задачей законодателей является всесторонняя поддержка участников СВО, а также членов их семей. «Мы постоянно следим за изменением федерального законодательства, параллельно отслеживаем ситуацию в других регионах, делаем анализ, предлагаем свои решения. Работаем в одной связке с органами исполнительной власти», – пояснил Музалевский.

Также на заседании обсудили выполнение наказов избирателей. Ежегодно на это выделяется 65 миллионов рублей.

В 2022-м году на исполнение заказов в Залегощенском районе выделяли средства пятеро депутатов облсовета. Это Светлана Ковалёва, Евгений Мельник, Руслан Перелыгин, Дмитрий Пониткин и Владислав Числов. Средства направлялись на образование, физкультуру и спорт, на решение вопросов ЖКХ и социальной политики.

Также в рамках дня облсовета Леонид Музалевский посетил ресурсосберегающую организацию «ЭкоСтандарт» и Залегощенский сахарный завод. Также спикер побывал в Залегощенской средней школе №1 и православном храме Богоявления. Кроме того, Музалевский осмотрел площадку у Детской школы искусств, где ведутся работы по благоустройству.

ИА «Орелград»