Орловский легкоатлет пробился на Игры стран БРИКС

23.5.2024 | 17:43 Новости, Спорт

Впечатляющий результат показал Никита Калганов.

Фото: Департамент физкультуры и спорта Орловской области

Воспитанник «Спортшколы №1» Орла, выступая на командном Чемпионате России, стал вторым на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями.

Соревнования проходили в Сочи. Турнир являлся отборочным.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, станут участниками «Игр стран БРИКС». Они состоятся в Казани в июне этого года.

Калганов уступил лидеру забега всего три секунды, сообщили в областном департаменте физкультуры и спорта. Орловец пробежал дистанцию за 8 минут и 38,84 секунды.

ИА «Орелград»


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