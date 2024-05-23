Орловский легкоатлет пробился на Игры стран БРИКС

Впечатляющий результат показал Никита Калганов.

Воспитанник «Спортшколы №1» Орла, выступая на командном Чемпионате России, стал вторым на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями.

Соревнования проходили в Сочи. Турнир являлся отборочным.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, станут участниками «Игр стран БРИКС». Они состоятся в Казани в июне этого года.

Калганов уступил лидеру забега всего три секунды, сообщили в областном департаменте физкультуры и спорта. Орловец пробежал дистанцию за 8 минут и 38,84 секунды.

ИА «Орелград»