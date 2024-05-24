Две сотни нарушений в сфере закупок вскрыла КСП

Многие нарушения были устранены после внесения представлений.

В 2023 году Контрольно-счетная палата Орловской области провела 33 контрольных мероприятия, проверив 7,3 миллиарда рублей. Финансовый аудит был проведен в отношении 86 учреждений. Такие данные озвучил глава КСП Константин Паршин в ходе своего выступления на заседания комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского облсовета народных депутатов. По его словам, расходы областного бюджета на развитие здравоохранения и социальной политики были исследованы в рамках восьми мероприятий.

«По поручению депутатского корпуса в пяти центральных районных больницах проведены контрольные мероприятия, направленные на проверку реализации национального проекта «Здравоохранение», по итогам которых выявлены нарушения в сфере закупок на сумму 14 миллионов рублей, – сообщили в КСП. – В рамках аудита закупочной деятельности проверено закупок на сумму более 76 миллионов рублей. Установлено 208 нарушений в сфере закупок, в том числе исчисляемых в денежном эквиваленте на сумму 22 миллиона рублей».

Также аудиторы отмечают, что были выявлены случаи превышения объема закупок у единственного поставщика, нарушения при обосновании начальной максимальной цены контрактов. Имелись факты несоблюдения нормативов питания проживающих в социальных учреждениях. Отмечены и недостатки планирования со стороны областного департамента здравоохранения: здесь вопросы возникли к срокам ремонта помещений центральных районных больниц и срокам закупки оборудования, часть из которого на момент проверок простаивала.

В данном случае неэффективные расходы на приобретение дорогостоящего оборудования аудиторы оценили более чем в 60 миллионов рублей. По словам Константина Паршина, выявленные нарушения послужили поводом для внесения 53 представлений в адрес проверяемых объектов. «Принятые меры реагирования КСП позволили обеспечить оперативное устранение выявленных нарушений непосредственно в процессе контрольной работы на сумму 240 миллионов рублей», – подчеркнул он.

Кроме того, после проверок КСП так называемые объекты контроля приняли меры по непосредственному взысканию неправомерных расходов и причиненного ущерба в размере 68 миллионов рублей. В результате в бюджет было возвращено 27,7 миллиона рублей. Подрядчики после аудиторских проверок приняли меры по устранению дефектов строительных работ на сумму 39,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»