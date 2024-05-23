В день выборов на Орловщине проголосуют 1525 избирателей

23.5.2024 | 11:00 Новости, Политика

Таковы планы на текущий год.

Фото: Избирком Орловской области

Их на рабочей встрече обсудили губернатор Андрей Клычков и глава областного избиркома Лидия Пиняева.

В этом году Единый день голосования назначен на 8 сентября текущего года. В нашей области избирательные кампании пройдут в восьми муниципальных районах.

Будет решаться судьба десяти мандатов. Принять участие в выборах смогут 1525 избирателей.

Организовывать процесс будут восемь территориальных и 10 участковых избирательных комиссий. Официальное назначение выборов состоится в июне (в период с 9 по 19 число).

ИА «Орелград»


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