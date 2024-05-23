Стало известно, кто будет торговать орловским имуществом

Конкурсный отбор выиграла фирма, которая занималась приватизацией и раньше.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области огласил итоги конкурсного отбора компаний, которым регион планирует поручить продажу государственного имущества в рамках программы приватизации. Как следует из протокола, на участие была подана только одна заявка – акционерного общества «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. Ее признали соответствующей установленным требованиям и критериям.

Заявка была рассмотрена на заседании конкурсной комиссии, на котором присутствовало 7 человек, или 87,5 процента от общего числе членов комиссии. Поскольку кворум имелся, заседание было признано правомочным. Члены комиссии единогласно решили признать АО «Российский аукционный дом» соответствующим критериям постановления правительства Орловской области о конкурсном отборе.

Пару лет назад власти региона уже проводили подобный отбор, и тогда победу в нем одержала та же компания, что и сейчас. Теперь она должна заключить с департаментом договор, если правительство Орловской области примет официальное решение о поручении ей осуществлять функции продавца государственного имущества. Напомним, что недавно условия проведения отбора были скорректированы, их в новом виде утвердило правительство региона.

После этого был проведен новый отбор, закончившийся победой «старого знакомого». По условиям, отобранная властями компания будет проводить торги по продаже приватизируемого имущества. При этом областной казне ее услуги не должны обойтись ни в копейку – свой процент аукционный дом должен взимать с покупателя, что оговаривается в договоре купли-продажи. Торги будут проводиться на электронной площадке.

Как уже рассказывал «Орелград», прогнозируемый объем доходов областного бюджета от приватизации государственного имущества на 2024 году составляет 121,116 миллиона рублей, из которых 31,251 миллиона рублей прогнозируется получить непосредственно от приватизации «иного государственного имущества» Орловской области и 89,864 миллиона рублей от приватизации пакета акций ПАО «СЗ «Орелстрой».

Решение об этом было принято на апрельской сессии Орловского облсовета народных депутатов. Прогнозный доход от продажи пакета акций ПАО «СЗ «Орелстрой» в программе приватизации указан исходя из его номинальной стоимости, по которой он учитывается в реестре имущества Орловской области; прогнозный доход от продажи иного государственного имущества – исходя из его балансовой стоимости, по которой оно учитывается в реестре имущества Орловской области.

ИА «Орелград»