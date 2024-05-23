В Орле ситуацию с ВИЧ признали напряжённой

Тема обсуждалась на городской антинаркотической комиссии.

«По прежнему напряжённой остаётся эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции», – рассказали в пресс-службе мэрии. Как сообщает горадминистрация, ухудшение происходит за счёт трёх факторов.

Это рост количества новых случаев заболевания, распространение инфекции за пределы ключевых групп населения и высокий риск осложнений и смертей в результате заболеваний, связанных с ВИЧ и СПИД.

На 1 января 2023-го в регионе проживали около 2,3 тысячи человек с подтверждённым диагнозом ВИЧ. Это составляло 0,3% от всего населения региона.

К началу текущего года число выявленных на Орловщине заболевших выросло на 185 человек. Известно, что среди новых больных были иностранные граждане, а также лица, отбывавшие наказания в учреждениях ФСИН.

ИА «Орелград»