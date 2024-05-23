В профильном департаменте не знают о переносе сроков сдачи школ

Это выяснилось из официального ответа «Орёлграду».

Наше издание направило запрос в областное правительство, чтобы прояснить судьбу двух крупных строительных проектов – школ в Северном районе Орла (на Родзевича-Белевича) и деревне Жилина Орловского муниципального округа на 1225 учащихся каждая. Впрочем, ответ запутал ситуацию ещё больше.

Неделю назад на комитете облсовета стало известно, что сроки окончания строительства обоих объектов переносятся сразу на год (до 14 ноября 2025). Об этом рассказала начальник проектного отдела «Орёлгосзаказчика» Татьяна Крамзина. Оказалось, что в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области этого не знают.

«В рамках заключённых соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации сроки ввода указанных объектов предусмотрены на 2024 год», – говорится в ответе на запрос «Орёлграда». Он заверен электронной подписью руководителя департамента – Алексея Субботина.

Впрочем, ожидать, что школы сдадут в этом году, как предусматривали первоначальные условия контрактов, было трудно с самого начала. Ведь предыдущий подобный объект – школу в микрорайоне Зареченском такого же масштаба – тоже строили с большим трудом, постоянно откладывая финальную дату.

Что касается новых двух школ, то, по информации департамента, их строительство даже не начиналось. Выполняются подготовительные работы. Проектная документация всё ещё находится на экспертизе.

Подрядчики и стоимость заключённых контрактов тоже остаются прежними. В облправительстве подтвердили, что подрядчики получили авансы, но указали что в данном случае такие выплаты являются обязательными «ввиду осуществления казначейского сопровождения». Средства перечислены на счета, открытые в орловском отделении федерального казначейства.

Что касается мебели и оборудования, то данный вопрос пока отложен. Он будет решаться после завершения прохождения экспертизы. Такие расходы не включены в изначальную стоимость контрактов.

ИА «Орелград»