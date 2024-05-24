Антинаркотическую выставку проведут в Орле

Проблема наркомании будет освещена на нескольких языках.

Орловская областная библиотека им. И.А Бунина анонсировала проведение выставки «Нет наркотикам!». Она пройдет с 25 мая по 26 июня 2024 года в отделе документов на иностранных языках и будет посвящена проблеме наркомании. В экспозиции представят тематическую литературу на русском, английском и немецком языках. Особый интерес, по мнению организаторов, представляет издание Е.Н. Двиняниновой «Профилактика наркозависимого поведения».

«В книге представлены основные теоретические сведения по проблеме наркомании, приведены ситуационно-ролевые игры, диагностические методики, программа психологического тренинга, предусматривающая развитие навыков общения, решения конфликтных ситуаций», – уточнили в библиотеке имени Бунина.

В целом посетители выставки смогут получить информацию о причинах распространения наркомании, механизмах формирования и симптомах наркотической зависимости, особенностях действия наркотиков и последствиях их употребления. «Вы узнаете, как предотвратить тягу к наркотикам у детей, что могут сделать родители, чтобы помочь детям противостоять наркотикам, как вовремя выявить проблему и правильно реагировать на это», – обещают в «Бунинке».

Тем временем правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило программу «Молодежь Орловщины». Она предусматривает проведение областных акций, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, слетов, культурно-массовых и иных мероприятий для молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании. С несовершеннолетними будут проводить психологические тренинги.

Еще одной целью программы является организация целенаправленной информационно-просветительской работы населения, прежде всего, с молодежью по антинаркотической пропаганде. Документ предусматривает организацию антинаркотической рекламы в средствах массовой информации и на улицах, проведение обучающих и просветительских мероприятий по проблемам наркомании в молодежной среде.

Планируется внедрение новых методов и средств профилактики и лечения наркомании, медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией. В рамках программы предполагается приобретение ежегодно не менее 2900 экспресс-тестов для выявления немедицинского потребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи, проведение не менее одного раза в год социологических исследований по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»