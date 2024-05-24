Нарушения на миллион устранили учреждения образования

Информация об этом прозвучала на заседании парламентского комитета.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников принял участие в заседании комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов. Он рассказал присутствующим о проведенных в 2023 году проверках в сфере образования. По его словам, расходы бюджетных средств на развитие образования были исследованы в рамках семи контрольных мероприятий. В результате были выявлены нарушения в сфере закупок, оплаты труда, бухгалтерского учета при осуществлении текущей деятельности учреждений, которые были устранены по итогам проверок.

«Также проверены расходы на ремонт семи образовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование», – добавили в КСП. – В ходе проверок установлены нарушения требований строительных норм при выполнении работ. В рамках исполнения представлений Контрольно-счетной палаты образовательными организациями приняты меры по устранению недостатков выполненных работ стоимостью 920 тысяч рублей».

«Работа над ошибками» была проведена и после выборочной проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада по улице Ливенской в Орле. В данном случае объект строится в рамках реализации национального проекта «Демография». Как уже писал «Орелград», было выявлено немало нарушений, а реакция последовала после внесения представления в адрес руководителя МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

В частности, по данным КСП, было обеспечено взыскание с подрядчика (компания «Авалон») неправомерных расходов в виде оплаты фактически невыполненных работ на сумму 87,2 тысячи рублей. Самим подрядчиком были устранены некачественно выполненные работы по укладке линолеума в дверных проемах комнат детского сада. Решается и вопрос по подвесным потолкам на сумму 1,839 миллиона рублей.

По версии КСП, эти работы были оплачены, но не выполнены подрядчиком. Теперь стало известно, что МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» инициирована процедура подачи искового заявления в Арбитражный суд Орловской области. Также была проведена претензионная работа в отношении «Авалона», по итогам которой были возвращены денежные средства за нарушение срока выполнения работ в размере 104,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»