В Орловской области преподавателей ОБЖ будут обучать

Раньше для них было предусмотрено только повышение квалификации.

Правительство Орловской области внесло изменения в программу подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Новшества касаются, в основном, условий обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Для последних раньше предусматривалось только повышение квалификации. Однако новое постановление правительства вводит для них дополнительное профессиональное образование и курсовое обучение. Причем если раньше подготовка и обучение преподавателей предмета ОБЖ и дисциплины БЖД проводились не реже одного раза в 3 года, то теперь должны проводиться не реже одного раза в 5 лет.

Также правительство распорядилось организовать контроль за разработкой учебных программ дополнительного профессионального образования и курсового обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, преподавателей в бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской области» (УМЦ по ГОЧС).

Руководителям образовательных организаций поручено продолжить работу по улучшению качества подготовки обучающихся по предмету ОБЖ и дисциплине БЖД, а также оснащению специализированных классов и аудиторий для их изучения. Образовательные программы разрабатываются на основании примерных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и примерных программ курсового обучения, утвержденных МЧС России. Также поправками установлено, что обучение может проводиться внепланово – это возможно на основании заявок глав местных администраций или руководителей организаций, но по согласованию с УМЦ по ГОЧС.

ИА «Орелград»