Должанских коммунальщиков наказали за медлительность

24.5.2024 | 12:02 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Управляющая компания не отчиталась об исполнении своих обязанностей.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

Нарушение выявила прокуратура Должанского района.

Местное ООО «Рассвет» должно было разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) отчёты об исполнении договоров управления. Однако коммунальщики не сделали это в установленный срок.

В отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело. Мировой судья привлёк его к ответственности.

В прокуратуре напоминают, что размещение таких отчётов позволяет обеспечивать реализацию жилищных прав граждан. Управляющие компании должны публиковать в ГИС ЖКХ информацию об объёме и качестве оказанных услуг каждый год.

ИА «Орелград»


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