Должанских коммунальщиков наказали за медлительность

Управляющая компания не отчиталась об исполнении своих обязанностей.

Нарушение выявила прокуратура Должанского района.

Местное ООО «Рассвет» должно было разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) отчёты об исполнении договоров управления. Однако коммунальщики не сделали это в установленный срок.

В отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело. Мировой судья привлёк его к ответственности.

В прокуратуре напоминают, что размещение таких отчётов позволяет обеспечивать реализацию жилищных прав граждан. Управляющие компании должны публиковать в ГИС ЖКХ информацию об объёме и качестве оказанных услуг каждый год.

ИА «Орелград»