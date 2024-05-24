Орловцам предложили протянуть руку зубрам

Объявлен сбор на покупку оборудования, необходимого для краснокнижных животных.

Речь идёт о технике, которая нужна для заготовки сена. Его покупка серьёзно поддержит зубров, проживающих в «Орловском полесье».

Сбор ведёт фонд «Созидание» в рамках проекта «Протяни руку зубрам». Уже несколько лет организация сотрудничает с орловским национальным парком. «Созидание» оказывает помощь программе по восстановлению популяции данных животных, которую реализует «Полесье».

Ранее фонд при помощи сотрудников театра «Свободное пространство» создал визитную карточку данного проекта. Это изображение, которое соединяет в себе образы протянутой руки и животного, занесённого в российскую и международную «Красные книги».

Командная работа театра «Свободное пространство» показала нам, что только вместе мы сможем сделать больше. Проект «Протяни руку зубрам» создан для сбора денежных средств на оборудование, необходимое для заготовки сена растущей популяции краснокнижных обитателей леса.

Сбор ведётся на платформе СберВместе. В «Созидании» отмечают, что даже самая маленькая сумма, пожертвованная на благое дело, поможет достичь цели и «Протянуть руку зубрам».

«Зубры будут рады увидеть Вас в зимнее время на подкормочных площадках национального парка «Орловское Полесье» и улыбнуться каждому, кто их поддержал», – заявили в фонде.

ИА «Орелград»