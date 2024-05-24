Орловщина не стала столицей макротерритории патриотического туризма

Однако она войдёт в её состав.

Такие планы обсуждались в Курской области на круглом столе, который посвятили теме развития патриотического туризма. Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Мероприятие проходило в рамках заседания комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Круглый стол провели в посёлке Поныри, где в годы Великой Отечественной войны шли судьбоносные бои. Наш регион на встрече представлял первый заместитель Губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский.

По итогам заседания парламентарии поддержали идею создания макротерритории военно-патриотического туризма, которая объединит семь регионов. Кроме Орловской области, в её состав войдут Белгородская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Курская. При этом последний субъект станет туристическим магнитом.

Также в Понырях состоялось открытие туркомплекса «Патриот», который осмотрели участники круглого стола. Вскоре здесь начнёт действовать лагерь, где будут проходить активные тренировки по физической и строевой подготовке.

«Убеждён, очень нужное и важное событие состоялось для жителей всего округа, особенно для молодого поколения», – прокомментировал это событие Владимир Ивановский.

ИА «Орелград»