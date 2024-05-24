Покинувшим Орел многодетным семьям откажут в земле

24.5.2024 | 7:40 Закон и порядок, Новости

Мэрия расширила перечень оснований для отказа в предоставлении участков.

Фото: 57.fsvps.gov.ru (иллюстративное)

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 3 и более детей». Из преамбулы постановления следует, что поправки внесены для приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Основные изменения касаются правил подачи документов, а также оснований для отказа в предоставлении многодетной семье земельного участка. Раньше таким основанием считался выезд семьи на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или иностранное государство. Теперь основанием также будет считаться выезд семьи из Орла на постоянное место жительства в другое муниципальное образование на территории Орловской области. Другой поправкой установлено, что срок проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 календарных дней.

Указанный регламент действует в Орле с 2019 года. Он представляет собой инструкцию для чиновников по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно, независимо от возраста детей на момент предоставления участка. Так сказано в соответствующем региональном законе. Регламент устанавливает требования к информированию о порядке предоставления услуги. Информация предоставляется управлением муниципального имущества и землепользования (УМИЗ), в том числе с использованием средств телефонной связи и путем размещения ее на официальном сайте администрации города Орла.

«Информирование осуществляется на русском языке, – отмечено в регламенте. – Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги являются: достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении, полнота информирования, наглядность форм предоставляемой информации, удобство, доступность и оперативность предоставления информации. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты УМИЗ подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам».

ИА «Орелград»


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