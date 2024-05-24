Коммунальщики заплатили орловцу за моральный ущерб

24.5.2024 | 10:20 ЖКХ, Новости

Причиной стала плохая работа диспетчерской службы.

Фото: ИА «Орелград»

О любопытном деле рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Ведомство само обратилось в суд, действуя в интересах потребителя. Роспотребнадзор направил туда иск в отношении ООО «Орелжилэксплуатация».

Причиной стали нарушения в работе диспетчерской службы, которая должна была помогать в устранении аварийных ситуаций в многоквартирном доме. Однако в ходе судебного процесса стороны пришли к мировому соглашению.

В итоге ответчик поручился возместить орловцу моральный вред в размере 5000 рублей. Также «Орелжилэксплуатация» пообещала обеспечить круглосуточную и бесперебойную работу службы в отношении данного дома.

Соглашение утвердил Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»


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