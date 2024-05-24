Чиновников обвинили в халатности из-за «Болховкина луга»

Работы в орловском райцентре не завершены, но оплачены. Прокуратура считает, что нанесен ущерб в размере 66 млн рублей.

Контракт с ООО «СБК-ГрупП» был заключен в апреле 2023 года. Компания реализовывала проект благоустройства общественной территории. Приемка состоялась в конце года. Согласно документации, работы выполнены в полном объеме, однако в реальности частично не завершены, а частично проведены с нарушениями.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело о халатности.

Напомним, недавно благоустройство довело до уголовного дела главу Дмитровского района. Примечательно, что в правительстве Орловской области считали, что недоделки «Бульвара Кантемира» и «Болховкина луга» исправят по гарантии.

ИА “Орелград”