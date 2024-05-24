В Орле разыскивают женщину в белом платье

Автовладельцев просят поделиться записями регистраторов.

Екатерина пропала 21 мая. Ей 30 лет. Рост около 168 сантиметров. Нормального телосложения, волосы темно-русые. В последний раз ее видели в белом платье, черной кофте, черных колготках. В руках белый кожаный рюкзак.

Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Орловской области обратился к водителям. Если вы проезжали 21 мая с 11 до 13 часов по Карачевскому шоссе (от Мостовой до границы Орла), поделитесь записью регистратора.

«Возможно, на ваши камеры попала пропавшая и именно благодаря вам мы сможем найти Птицыну Екатерину Владимировну!»

Также могут помочь записи со стационарных камер, расположенных по маршруту.

Все, кто готов нам помочь, могут позвонить на горячую линию 8(800)700-54-52 или инфоргам поиска 89253473458, 89202855304.

ИА “Орелград”