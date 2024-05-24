Мэрии Орла посоветовали просить денег у правительства области

Целый ряд рекомендаций дали участники публичных слушаний.

Орловский городской Совет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Орла за 2023 год. Он содержит целый ряд замечаний, предложений и рекомендаций мэрии. Так, их авторы рекомендуют чиновникам обеспечить более точное прогнозирование доходов, а также вести постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по ним и риски их невыполнения. Для пополнения доходной части администрации города рекомендовали повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Также мэрии посоветовали: принять действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности учреждений города, снижению размера муниципального долга; принять необходимые меры, направленные на повышение качества работы муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ для увеличения доходности от их деятельности; входить в федеральные и региональные программы для привлечения дополнительных средств на решение задач по жизнеобеспечению городского хозяйства.

Кроме того, участники публичных слушаний призвали усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и настоятельно посоветовали администрации города активизировать работу с правительством Орловской области и Орловским областным Советом народных депутатов «по оказанию стабильной и в достаточном объеме финансовой помощи муниципальному образованию «Город Орел» в любой ее форме».

Что касается отчета, то доходы бюджета Орла в прошлом году составили 14,923 миллиарда рублей, или всего 94,4 процента от годового плана. По сравнению с 2022 годом поступления в казну увеличились на 2,387 миллиарда рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений из бюджета Орловской области, объем которых увеличился на 2,187 миллиарда рублей. Расходы бюджета составили 15,496 миллиарда, или 90,4 процента от годового плана. По сравнению с 2022 годом они увеличились на 2,781 миллиарда рублей, или на 22 процента. «Фактически по итогам 2023 года сложился дефицит бюджета в сумме 573 миллиона рублей», – проинформировал участников публичных слушаний спикер горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»