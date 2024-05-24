Мэрии Орла посоветовали просить денег у правительства области

24.5.2024 | 9:40 Новости, Экономика

Целый ряд рекомендаций дали участники публичных слушаний.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский городской Совет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Орла за 2023 год. Он содержит целый ряд замечаний, предложений и рекомендаций мэрии. Так, их авторы рекомендуют чиновникам обеспечить более точное прогнозирование доходов, а также вести постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять резервы для увеличения годовых назначений по ним и риски их невыполнения. Для пополнения доходной части администрации города рекомендовали повысить эффективность управления муниципальным имуществом.

Также мэрии посоветовали: принять действенные меры по сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам, снижению кредиторской задолженности учреждений города, снижению размера муниципального долга; принять необходимые меры, направленные на повышение качества работы муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ для увеличения доходности от их деятельности; входить в федеральные и региональные программы для привлечения дополнительных средств на решение задач по жизнеобеспечению городского хозяйства.

Кроме того, участники публичных слушаний призвали усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств и настоятельно посоветовали администрации города активизировать работу с правительством Орловской области и Орловским областным Советом народных депутатов «по оказанию стабильной и в достаточном объеме финансовой помощи муниципальному образованию «Город Орел» в любой ее форме».

Что касается отчета, то доходы бюджета Орла в прошлом году составили 14,923 миллиарда рублей, или всего 94,4 процента от годового плана. По сравнению с 2022 годом поступления в казну увеличились на 2,387 миллиарда рублей, в основном за счет безвозмездных поступлений из бюджета Орловской области, объем которых увеличился на 2,187 миллиарда рублей. Расходы бюджета составили 15,496 миллиарда, или 90,4 процента от годового плана. По сравнению с 2022 годом они увеличились на 2,781 миллиарда рублей, или на 22 процента. «Фактически по итогам 2023 года сложился дефицит бюджета в сумме 573 миллиона рублей», – проинформировал участников публичных слушаний спикер горсовета Василий Новиков.

ИА «Орелград»


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