В Орловской области массово проверили маркировку товаров

Итоги проверок обнародовало Управление Роспотребнадзора.

В Орловской области продолжается работа по контролю за соблюдением установленных требований к обороту товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак». Об этом сообщило региональное Управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день в России утверждено 33 индикатора риска по 9-ти группам товаров. Обязательной маркировке подлежат упакованная питьевая вода, табачная и никотинсодержащая продукция, товары легкой промышленности, молочная продукция, обувь, парфюмерия, фототехника, шины и меховые изделия.

По данным ведомства, в текущем году в регионе было проведено 20 контрольных мероприятий, причем при проведении 18-ти из них были выявлены нарушения. Проверки проводились с использованием мобильного приложения «Честный ЗНАК.Контроль» и данных Государственной информационной системы маркировки товаров. Всего было «просканировано» 7226 единиц различной продукции. Оказалось, что 1836 единиц продукции находилось в обороте с нарушениями к требованиям маркировки, 282 единиц – с нарушениями требований технических регламентов.

«Кроме того, установлены нарушения обязательных требований в части реализации табачной продукции с открытой выкладкой и демонстрацией, без прейскуранта цен; несоответствие выкладки молочной продукции, реализация продукции с оформленными ценниками, вводящими потребителя в заблуждение, – перечислили в Управлении Роспотребнадзора. – По выявленным нарушениям возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, из которых 8 направлено для рассмотрения в суд».

В целом в текущем году по мотивам контрольных мероприятий было вынесено 23 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждений и штрафов, общая сумма которых составила 317 тысяч рублей. Суды приняли решения о конфискации и уничтожении 51 единицы продукции, не соответствующей обязательным требованиям об идентификации. Также Управление Роспотребнадзора выдало предпринимателям 242 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»