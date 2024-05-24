На Орловщине 107 алиментщиков привлекли к уголовной ответственности

24.5.2024 | 12:40 Закон и порядок, Новости

Такова статистика за первые четыре месяца текущего года.

Фото: УФССП России по Орловской области

О ней на встрече с губернатором Андреем Клычковым рассказал глава областного Управления Федеральной Службы Судебных Приставов Михаил Смирнов.

По его словам, за данный период приставы полностью или частично исполнили требования по примерно 124 тысячам исполнительных производств. В пользу различных категорий граждан и организаций взыскали около 900 миллионов рублей.

Как обычно, одним из главных направлений остаётся борьба с неплательщиками алиментов. К уголовной ответственности привлекли 107 таких должников, к административной ответственности – 145. Кроме того, ещё 374 гражданина «взялись за ум», устроились на работу и начали выплачивать алименты.

Всего на содержание детей взыскано около 115 миллионов рублей таких задолженностей. Это на 11 миллионов превышает сумму за аналогичный период минувшего года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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