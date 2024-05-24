В Орле открылась фотовыставка «Герои Великой Победы»

24.5.2024 | 13:00 История, Новости, Общество

Экспозицию разместили прямо в центре города.

Фото: Администрация Орла

Она состоит из стендов с фотографиями и биографиями орловских ветеранов Великой Отечественной войны. Выставка рассказывает о 18 героических орловцах, проживающих в нашем городе.

Ознакомиться с экспозицией можно на улице Ленина.

«Первые послевоенные автобиографии фронтовиков содержат крайне мало информации об участии в боевых действиях. Многие ветераны скупо описывают свой подвиг несколькими словами…  Мы, наследники Великой Победы, преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны, героическим трудом тружеников тыла», – отмечается во вступительном слове к выставке.

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ИА «Орелград»


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